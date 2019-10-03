ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, ülkenin mülteci sınırını belirlerken tarihi bir düşüşe gitti.

2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci kabul edilmesi planlanıyor.

Teklif, Kongreye sunuldu.

Ancak sayı, daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.

Zira 18 bin, ABD'nin modern mülteci programı tarihindeki en az sayı.

[ Fotoğraf: Getty]

Kime, ne kadar yer ayrılacak?

18 binlik kotada çoğunluğun, ABD ordusuyla çalışan Iraklılara ayrılması düşünülüyor.

5 bin kişiyi zulme uğramış dini azınlıklar, bin 500 kişiyi de Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras’tan gelen sığınmacıların oluşturması öngörülüyor.

Trump'ın yayımladığı kararnameye göre, ABD yönetimi mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin onayını da alacak.

İnsan hakları örgütleri, duruma tepkili.

Trump’ın, “ABD’nin mülteci programını imha ettiğini” dile getiriyorlar.

80’lerde 200 binden fazla mülteci kabul ediliyordu

ABD Mülteci Kabul Programı (USRAP) 1980 yılında Başkan Jimmy Carter yönetimi altında kurulduğunda, mülteci limiti 231 bin 700’dü. O dönemden beri ABD 3 milyondan fazla mülteci ağırladı.

ABD'nin bir önceki başkanı Barack Obama döneminin son yılı olan 2016'da ise ABD'nin mülteci kotası 110 bin oldu. Trump yönetimi bu sayıyı 2017’de 50 bine, 2018’de 45 bine ve bu yıl 30 bine kadar düşürdü.

Örneğin, Suriye’deki savaştan kaçmak zorunda kalan 12 bin 587 kişi, 2016’da ABD’ye yerleştirildi. 2018’de ise kabul edilen Suriyeli mülteci sayısı sadece 62 kişi oldu.

2016 mali yılında ABD 84 bin 994 mülteci yerleştirdi ve geçen yıl bu sayı 22 bin 491'e düştü.

ABD’deki Pew Araştırma Merkezinin, Dışişleri Bakanlığının Mülteci İşleme Merkezine dayandırarak yayımladığı veri analizine göre, geçen yıl ABD’ye en çok Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden mülteci gitti. Sayı, 7 bin 878. Bunu 3 bin 555’le Myanmar, 2 bin 635’le Ukrayna izledi.

Geçen yıl kabul edilen kişilerin yüzde 16’sı (3 bin 495) Müslüman, yüzde 71’i (16 bin 18) ise Hristiyan.

Mülteci programını tamamen bitirmek istiyordu

[Honduraslı genç bir göçmen, Tijuana'daki Meksika-Amerika sınır kapısında bekliyor. Fotoğraf: Getty]

Trump yönetimi, Meksika sınırındaki insani yardım ve güvenlik krizinin ağırlığını göz önünde bulundurduklarında kesintilerin gerekli olduğunu savunuyor.

Aslında Trump’ın amacı, sayıyı sıfıra indirerek programı etkili bir şekilde sonlandırmaktı. Ancak hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin baskısıyla karşılaştı.

Boğulanlar, gözaltında hayatını kaybedenler...

Trump yönetiminin göç konusunda aldığı sert tedbirler de söz konusu. Yasa dışı geçişleri tamamen bitirmek için çözümü duvar örmekte, çocuk, kadın demeden gözaltı, tutuklama gibi işlemlere başvurmakta buldular. Çocuklar ailelerinden koparıldı, hayatını kaybedenler oldu.

[Meksika-ABD sınırında geçen haziran ayında boğulan göçmen baba-kızın cesetleri, birbirlerine sarılı halde bulunmuştu. Fotoğraf: Reuters]

Bu yılın haziran ayında, tüm dünyanın gözleri önünde, Meksika-ABD sınırında boğulan göçmen baba-kızın cesetlerinin bulunması, unutuldu bile.

Meksikalı yetkililer, bu ülke üzerinden ABD’ye geçmeye çalışan Orta Amerikalı göçmen sayısında, bu yılın mayıs ayından temmuz sonuna kadar düşüş olduğunu belirtti. Meksika Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerikalı göçmen sayısının haziran ayında 144 bin 278’den 87 bin 648’e düştüğünü aktardı.

Mayıs ayında, sınırı geçen 132 binden fazla göçmen ABD’de gözaltına alınmıştı. Bu, 2006’dan beri gözlenen en yüksek gözaltı sayısıydı.

Kaynak: Göç Politikası Enstitüsü, Statista

Grafik: Hafize Yurt