Ukrayna'da barış planı üzerinde anlaşıldı02 Ekim 2019 Çarşamba 14:15 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
Ukrayna ile ülkenin doğusundaki Rus destekli ayrılıkçı yönetimler arasında 5 yıldır süren savaşta barış umudu doğdu. Taraflar bir barış planı üzerinde anlaştı.
Ukrayna ile Luhansk ve Donetsk özerk bölgeleri arasında 5 yıldır süren savaşı bitirmek için önemli bir adım atıldı,
Taraflar bir barış planı üzerinde uzlaşmaya vardı.
Steinmeier formülü denen plan hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Anlaşmaya, Ukrayna'daki muhalif çevrelerden sert tepki geldi.
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, hükümeti, ülke çıkarlarına ihanetle suçladı, yabancı askeri güçler çekilmeden, ayrılıkçılar silahsızlanmadan ve yerinden edilmiş insanlar evine dönmeden yapılacak bir seçimin meşru olmayacağını açıkladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de, tepkilere cevap olarak, Rusya sınırında kontrol sağlanmadan, silah altında seçim yapılmayacağını ifade etti.
Moskova ise anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber