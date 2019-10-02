Ukrayna ile Luhansk ve Donetsk özerk bölgeleri arasında 5 yıldır süren savaşı bitirmek için önemli bir adım atıldı,

Taraflar bir barış planı üzerinde uzlaşmaya vardı.

Steinmeier formülü denen plan hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Anlaşmaya, Ukrayna'daki muhalif çevrelerden sert tepki geldi.

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, hükümeti, ülke çıkarlarına ihanetle suçladı, yabancı askeri güçler çekilmeden, ayrılıkçılar silahsızlanmadan ve yerinden edilmiş insanlar evine dönmeden yapılacak bir seçimin meşru olmayacağını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de, tepkilere cevap olarak, Rusya sınırında kontrol sağlanmadan, silah altında seçim yapılmayacağını ifade etti.

Moskova ise anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber