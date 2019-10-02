26 Nisan 1986'da, Çernobil Nükleer Santrali'nde insanlık tarihinin en büyük nükleer kazası yaşandı.

4 numaralı kontrol odasındaki soğutma pompalarının kapatılması, faciayı beraberinde getirdi.

O odanın kapıları 33 yıl sonra ziyaretçilere açıldı.

Sadece birkaç dakika kalınabiliyor

Odadan birçok teçhizat çıkarıldı, ancak pas tutmuş paneller hala duruyor.

Ziyaretçiler odaya radyasyona dayanıklı giysilerle girebiliyor. Ancak buna rağmen birkaç dakikadan fazla odada kalmaları yasak.

Çünkü odadaki kalıntılar, normalden 40 bin kat daha fazla radyasyon yayıyor.

Binadaki en büyük tehlike ise radyoaktif tozlar. Binanın içi, toz oluşmasına izin vermeyen yapışkan bir maddeyle kaplı.

Ziyaretçilerin kazara bir yere dokunması bile radyasyona maruz kalması için yeterli.

Tesisin merkez üssü dışındaki bazı noktaları ise 2011'den bu yana ziyarete açık.

5 bölümlük Çernobil adlı dizinin ardından da, tesise ziyaretler arttı.

Bu yıl 87 binden fazla kişi Çernobil Santrali'ni gezdi. Ancak bazılarına göre tesisin turizme açılması sakıncalı.

Çünkü ziyaretçiler buraya giderek, radyasyonun hem kurbanı hem de kaynağı haline gelebiliyor.

Kaynak: TRT Haber