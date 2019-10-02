Sosyal medyada eylül ayının başından beri paylaştığı videolu mesajlar ile hızla takipçi sayısını artıran Mısırlı iş insanı ve sanatçı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi devirmek için halkı gösteri düzenlemeye çağırıyor.

Ali, Sisi ve orduyu yolsuzlukla suçluyor. Mısırlılara, gösteri yapmak için sokağı adres gösteriyor.

Muhammed Ali, başkent Kahire’nin Nil Nehri kıyısındaki kenti Gize’de büyüdü. Eski bir vücut geliştirme şampiyonu olan babası Ali Abdulhalik'in iş dünyasına atılmış olması sebebiyle Muhammed Ali de "Emlak" isminde bir inşaat şirketinin sahibi oldu.

Muhammed Ali'nin kendi ifadelerine göre, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Mısır ordusuyla 15 yıl boyunca çeşitli işler yaptı.

Muhammed Ali iş hayatının yanı sıra sanat dünyasıyla da yakından ilgili. Herhangi bir başarısı olmamasına rağmen Mısır Göç Bakanlığı desteğiyle, teknelerle Avrupa’ya gitmenin tehlikelerinin anlatıldığı “Kaçış” filminin yapımcılığını yaptı ve filmde oynadı.

2010 yılından itibaren ise birçok dizide çeşitli roller üstlendi. 2016 yılında da yine Mısır Göç Bakanlığı desteği ile Mısırlı gençlere teknelerle Avrupa’ya gitmenin tehlikelerini anlattığı “Batı Yakası” filmini çekti.

[ Karşı Yaka filmi afişi. Fotoğraf: alarabyanews]

Muhammed Ali’nin başrolünde oynadığı film ilk defa Uluslararası Kahire Film Festivali'nde gösterildi.

Muhammed Ali, bu tarihten itibaren medyada görülmedi. Kendi ifadeleriyle, ordu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu güvenlik endişesi nedeniyle gözlerden uzaklaştı.

Yeniden ortaya çıkış: Ordu ve Sisi suçlamaları

Geçtiğimiz eylül ayının başında yeniden ortaya çıkan Muhammed Ali, sosyal medya platformlarında paylaştığı videolu mesajlarla, daha önce iş yaptığı Sisi ve Mısır ordusunu yolsuzluk, kamu malını israf etme ve saraylar yapmakla suçladı.

Muhammed Ali'ye göre, Mısır ordusu halihazırda kendisine 15 milyon dolar boçlu.

Sisi'den tepki: Yapıyorum, yapacağım

Sosyal medya platformlarında hızla takipçisi artan Muhammed Ali’nin suçlamalarına Sisi’den yanıt gecikmedi.

Sisi, Mısır’da 1805 ile 1848 yılları arasında hüküm süren ve modern Mısır’ın kurucusu sayılan Mehmet Ali Paşa’ya (Mısır'da Muhammed Ali Paşa) atıfla, “Mısır’da Muhammed Ali’nin saraylarından başka saray yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, 14 Eylül’de düzenlenen Gençlik Konferansı’nda kendisini ve orduyu yolsuzluk yapmakla suçlayan Muhammed Ali’ye bir cevap daha verdi.

"Evet, ben Cumhurbaşkanlığı sarayları yapıyorum, yapacağım. Ben yeni bir devlet kuruyorum; kendim için değil, Mısır halkı için."

Mısırlılar nasıl bakıyor?

Mısır’da halkın yüzde 32’si fakirlik sınırının altında; günlük 24 Mısır lirasıyla (1,5 dolar) hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Uzmanlara göre, Muhammed Ali’nin yönetimi saraylar yapmakla suçlaması, halk arasında karşılık buluyor. Zira fakirlik sınırının altında yaşayan Mısırlılar, ekonomik sıkıntılarının giderilmesini istiyor, yeni sarayların yapılmasını değil.

Öte yandan ülkede Sisi destekçileri, Muhammed Ali'nin kendisinin ve söylediklerinin bir komplo olduğunu ve bunun Müslüman Kardeşler tarafından organize edildiğini düşünüyor.

Muhalefet ise bölünmüş durumda.

Muhaliflerin bir kıısmı Muhammed Ali’yi devlet kurumları arasındaki çıkar çatışmasını bir tezahürü olarak görürken, bir kısım muhalif, çıkarını kaybettiği için çırpınan biri olarak tanımlıyor Muhammed Ali'yi.

Diğer bir kesim ise Muhammed Ali’nin kim olduğu ile değil ne söylediği ile ilgileniyor.

Sosyal medyada da Muhammed Ali tartışması yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Muhammed Ali’yi ordudan “öç” almaya çalışmakla, bazıları da ülkeden ayrıldıktan sonra yönetim aleyhinde konuşmaya başlamakla suçluyor.

Halk sokağa döküldü

Muhafifler ile Sisi destekçilerinin Muahmmed Ali tartışması daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

Ancak Muhammed Ali’nin çağrısı ile Zemalik ve Ehli futbol takımları arasındaki müsabakanın ardından halkın sokağa dökülmesinin, Sisi yönetimini şaşırtmış olduğu herkesin hemfikir olduğu bir konu.

20 Eylül 2019'da birçok kentte uzun bir aranın ardında Mısır halkı sokaklara çıktı. Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde "Halk rejimin devrilmesini istiyor" ve "Defol Sisi" gibi sloganlar atıldı.

Sosyal medyada Muhammed Ali'nin başlattığı Sisi karşıtı kampanya, günlerce gündemden düşmedi.

Sisi yönetimi karşıtı gösterilerin ardından yayımlanan uluslararası insan hakları raporlarına göre, 2 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Mısır resmi makamları ise, bin kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığını duyurdu.

Kaynak: AFP, AA, Reuters, Al Jazeera, AA, TRT Haber