ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin dramı devam ederken, ABD'de gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden çocuklara bir yenisi daha eklendi.

16 yaşındaki Guatemalalı bir göçmen çocuğun gözaltı merkezinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Guatemalalı çocuk, Aralık ayından bu yana sınır görevlileri tarafından yakalandıktan sonra hayatını kaybeden 5'inci göçmen çocuk.

16 yaşındaki göçmen çocuğun, 6 gün boyunca yetkililer tarafından ABD'deki gözaltı merkezinde tutulduğu belirtildi.

"Ölen çocuklar beyaz olsaydı, insanlar ayaklanırdı"

Avukatlar, Donald Trump yönetiminin, sınır geçişleri artaken çocukların gözaltındaki yaşamını korumak için hareket etmesini istedi.

Texas İnsan Hakları Projesi avukatı Efrén Olivares, herkesin tepki göstermesini ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söyleyerek, "Eğer bu oranda ölen çocuklar beyaz olsaydı, insanlar ayaklanırdı. Kahverengi, İspanyolca konuşan çocuklar için bu duygusuz ihlali görüyoruz" dedi.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek Aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükü metleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi bu ayın başında San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AP News