Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonunun (ECLAC), Orta Amerika ülkelerindeki ekonomik kalkınmayı desteklemek için sunduğu yol haritasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

ECLAC tarafından hazırlanan planın, ABD'nin göçmen akışını durdurmak adına en iyi seçeneği olduğunu belirten Obrador, "Bu, sorunun kökenine inecek. İnsanlar mecburiyetten, iş imkanlarının yoksunluğundan ya da şiddet olaylarından dolayı göç ediyorlar" dedi.

Planda, Orta Amerika ülkelerindeki sosyal harcamalarda, yolsuzlukla mücadelede ve güvenliğin geliştirilmesinde yüksek artışların yanı sıra, bu ülkelere yüksek miktarlarda finansal destek ve yatırım yapılması öngörülüyor.

ECLAC Genel Sekreteri Alicia Barcela, söz konusu ülkelerdeki mevcut durumla ilgili, "Günün sonunda bunu durduramayız ancak kesinlikle doğayı değiştirebiliriz" dedi.

Bunu gerçekleştirmek için Meksika ve Orta Amerika Kuzey Üçgeni (El Salvador, Guatemala ve Honduras) hükümetlerinin, sosyal harcamalarını arttırmaları, ekonomik kalkınma için bir ortam oluşturmaları, enerji sektörüne yatırım yapmaları ve lojistiği iyileştirmeleri gerektiğini belirten Barcela, bu ülkelerin halkları için güvenliği sağlamaları, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetlerin üzerine daha fazla eğilmeleri ve ekonomilerini entegre etmeleri gerektiğini söyledi.

Finansal yardımın nereden geleceğine dair soruya Barcela, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların bir plan için beklediği ve artık bir planın olduğu, finansal taahhütler almak için çalışabilecekleri yanıtını verdi.

Kalkınma planı

Meksika Dışişleri Bakanlığından 2 Aralık'ta yapılan açıklamada, Obrador'un, El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet başkanları ile ABD'ye göçmen akışını durdurmaya yönelik bir "kalkınma planı" oluşturmak üzere anlaşma imzaladığı belirtilmişti. Açıklamada, bölgede iş imkanları oluşturulması için bir fon sağlanmasını içeren planın El Salvador, Guatemala ve Honduras'ın göçün yapısal nedenlerine çözüm bulmasının hedeflendiği vurgulanmıştı.

Diğer yandan aralık ayının ortalarında, ABD'nin ekonomik ve sosyal koşulların düzelmesi amacıyla yoğun göç aldığı El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta 5,8 milyar dolar, Meksika'nın güneyinde ise 4,8 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklanmıştı.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükü metleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi bu ayın başında San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA