İngiltere'de Brexit belirsizliği sürerken, giderek artan milkshake protestolarının son hedefi Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu.

Yeni kurulan Brexit Partisi lideri Nigel Farage, kampanya turu esnasında beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı.

İngiliz siyasetçi Nigel Farage'ın, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri kapsamında Newscastle merkezinde gerçekleştirdiği tur sırasında, bir protestocu üzerine milkshake döktü.

Olayı “güvenlik zafiyeti” olarak tanımlayan Farage, aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Farage, olayın ardından sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında ise, "Ne yazık ki bazıları normal kampanyaların imkansız hale geldiği ölçüde radikalleşti” ifadelerini kullandı.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.