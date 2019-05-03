İslam karşıtı söylemleri ile tanınan siyasetçi Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için sokakta, ırkçı söylemlerini bir gence anlattığı sırada, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Konuştuğu genç Robinson’un yüzüne, elindeki içeceğini fırlattı. Robinson ise bu tepkiye, defalarca yumruk atarak karşılık verdi.

Irkçı siyasetçinin yanındaki kişiler de genci bir süre darp etti.

Robinson, çevredekiler tarafından protesto edildi.

Darp edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı, daha sonra bırakıldı.

Robinson ve beraberindekiler hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber



