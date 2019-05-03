ABD'de bulunan Chicago Üniversitesi'nin Kamu Politikası Okulu ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği anket, ABD'lilerin çoğunluğunun hükümet sisteminin çalışma şeklinin değiştirilmesinden yana olduğunu gösterdi.

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 54'ü sistemin büyük değişikliklere ihtiyacı olduğunu belirtirken, yüzde 12'lik kesim ise sistemin tamamen değiştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Sonuçlar, Demokratların yüzde 61'inin, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 52'sinin büyük değişikliklerden yana olduğunu gösterdi.

Ankete göre, yaklaşık 10 Demokrat ve Cumhuriyetçi'den biri, sistemin tamamen değişmesini isterken, bu görüş bağımsızlar arasında yaklaşık iki kat daha yaygın.

Anket, hükümet sistemiyle hoşnutsuzluğun, politika kaygılarıyla yakından ilişkili olduğunu da ortaya koyuyor.

ABD'lilere, hükümetin birçok konuda nasıl bir performans sergilediğini düşündüğünün yanı sıra bu meseleleri ele almada bir rolü olup olmadığı soruldu.

Hükümetin başa çıkması gerektiğini düşündükleri meseleleri ele alma biçimini en çok eleştirenlerin yüzde 65'i, büyük değişiklikler istediklerini, yüzde 18'i ise tamamen farklı bir hükümet sistemi aradıklarını söylüyor.

Buna karşılık, hükümetin bu konulardaki performansından en hoşnut olanların yüzde 48'i büyük değişiklikler istediklerini belirtirken yüzde 8'lik kesim ise bu durumun tamamen elden geçirilmesini istediklerini söylüyor.

Kaynak: AP News