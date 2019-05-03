Avrupa'da aşırı sağcı fikirler yükselirken, Cambridge Üniversitesi yeni bir ırkçı olayla gündemde.

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'nde, bazı faaliyetlerinin ve bağlantılarının aşırı sağla ilişkili olduğu ortaya çıkan bir araştırma görevlisi, üniversiteden atıldı.

Dr. Noah Carl, Londra'daki bir konferansta yaptığı konuşmasının ve İngiltere'deki göçmen gruplarının suçluluğu hakkında bazı klişeleri savunduğu bir makale yayımlamasının ardından suçlamaların odağı haline geldi.

Görevden alınma, binden fazla öğrencinin, Dr. Carl'ı "ırkçı yalancı bilim" yapmakla suçlayan açık bir mektubu imzalamasının ardından gerçekleşti.

Cambridge Üniversitesi'ne bağlı St Edmund's Koleji'nde uzman olan Matthew Bullock, Dr. Carl'ın, ırkçı veya dini nefreti kışkırtmaya ve görüşlerini yaymak için doğrudan veya dolaylı olarak görevini kullanmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, Dr. Carl'ın üniversiteye itibarsızlık yaşattığını söyledi.

Dr. Carl'ı Oxford Üniversitesi'ndeki akademik başarılarına ve başvurusunu destekleyen önerilere dayanarak atadıklarını belirten Bullock, görevlendirmenin neden olduğu suç nedeniyle öğrencilerden özür dileyerek, Dr. Carl'ın çalışmasının “sorunlu” olduğunu ekledi.

Cambridge Üniversitesi daha önce de ırkçı bir olayla gündeme gelmişti. Cambridge Üniversitesi, İslam karşıtı tişört giyen bir kişiyle aynı fotoğrafta bulunduğu gerekçesiyle, Profesör Jordan Peterson’a sunulan ziyaret bursu teklifini iptal etmişti.

Cambridge Üniversitesi rektör yardımcısı Stephen Toope, Toronto Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Jordan Peterson'a geçtiğimiz hafta sunulan 2 aylık ziyaret bursu teklifinin iptal edildiğini açıklayarak, Peterson'ın bursunun, İslam karşıtı tişört giyinmiş biriyle aynı fotoğrafta bulunması nedeniyle iptal edildiğini belirtmişti.

Kaynak: Independent