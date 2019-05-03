ABD, gizli belgeleri açığa çıkartarak birçok yolsuzluğu ve savaş suçunu gözler önüne seren WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın iade edilmesi için İngiliz mahkemesine başvuruda bulundu.

Başkent Londra’daki Westminster Magistrates Adliyesinde yargılanan Assange ise iade isteğine karşı çıkarak, “İade edilmek istemiyorum. Ben bir sürü ödülün sahibi ve birçok insanı koruyan bir gazeteciyim” dedi.

Eğer Assange ABD’ye iade edilirse, dünyanın en büyük gizli belgeleri sızdırma davalarından biri görülecek.

Kefalet cezasına uymadığı için İngiltere’de 50 hafta hapse mahkum edilen Assange, şimdi de bilgisayar güvenliğini kırma suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşmada söz alan Assange’ın avukatı Jennifer Robinson, davanın bilgisayar güvenliğini kırma ile ilgisi olmadığını öne sürerek, “Savcının söylediklerinin bilgisayar korsanıyla bir alakası yok” dedi.

Robinson davayı, “Bu dava, bir gazeteci ve yayıncının belgelere ulaşmak için bir kaynakla konuşmasıyla, kaynağın onlara belge sağlamasıyla ve onların kimliklerini nasıl koruyacağı ile ilgilidir” diyerek tanımladı.

Assange 2010 yılında ABD’nin gizli belgelerini yayınlamıştı. Belgelerin arasında bulunan, 2007 yılında bir Amerikan helikopterinin onlarca gazeteciye saldırarak öldürmesi görüntüleri dünya kamuoyunda büyük yankıya sebep olmuştu.

Assange’ın sunduğu belgeler arasında ABD’ye ait yaklaşık 900 bin gizli belge bulunuyordu.

Kaynak: İHA