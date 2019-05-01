Londra Mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı 50 hafta, yani yaklaşık 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme önünde çok sayıda kişi, Assange'ın serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenledi.

ABD'ye ait çok sayıda gizli belgeyi WikiLeaks adlı internet sitesinden sızdırmakla suçlanan ve 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğindeki bir odada yaşayan 47 yaşındaki Julian Assange,11 Nisan'da tutuklanmıştı.

Yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklayan Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savunmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Assange aleyhinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Wikileaks'in kurucusunun davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor.

Uzmanlar Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010 yılında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Kaynak: Reuters