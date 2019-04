Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın bu ülkenin Londra'daki elçiliğinde gözaltına alınmasının ardından, Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklayan Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Assange aleyhinde suç duyurusunda bulundu ve gizli verileri çalmak için Chelsea Manning ile görüşmekle suçladı. Suçlu bulunması durumunda hakkında 5 yıla varan hapis cezası çıkabilir.

Eski ABD silahlı kuvvetleri askeri olan Chelsea Manning, WikiLeaks web sitesine gizli belgeler verdiği şüphesiyle Mayıs 2010'da Irak'ta tutuklanmıştı.

"İngiltere garanti verdi"

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın iltica talebinin kabul edilmediğini duyurdu. Moreno ayrıca, Asssange'ın 'ölüm cezasıyla karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi' yönünde İngiltere'den garanti aldıklarını da belirtti.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir video yoluyla açıklamalarda bulunan Moreno, "Bağımsız bir şekilde alınan karara göre Ekvador, uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini defalarca ihalal etmesinin ardından Assange'ın sığınma statüsünü geri çekti" ifadelerini kullandı.

Jeremy Hunt: Julian Assange kahraman değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Julian Assange kahraman değil ve kimse yasaların üzerinde değil. Gerçekleri yıllardır saklıyor. Assange'ın adaletle yüzleşmesi için iş birliği yapan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya teşekkür ederiz

Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice