Çok Bulutlu -3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2026 12:24

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
[Fotograf: AA]

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun normal olduğunu ve bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Görüntü kirliliği ve zaman zaman da sadece koku yapıyor. Bunun başka bir etkisi olmuyor." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.

ETİKETLER
Tekirdağ Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Iğdır’da asansörün halatı koptu: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Cevdet Yılmaz: Mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam
13:38
Bakır 2009'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini gördü
13:27
İstanbul'da yılın ilk gününde kar yağışı sürüyor
13:19
Anadolu Otoyolu ve D-100'de geçici tedbirler alındı
13:16
2 ilde okullar yarın da tatil
13:36
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
Pamukkale, Denizli nüfusunun iki katı turist ağırladı
Pamukkale, Denizli nüfusunun iki katı turist ağırladı
FOTO FOKUS
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ