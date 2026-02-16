Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
AA 16.02.2026 06:43

Alkollü bisiklet kullanan sürücüye 12 bin 875 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan 71 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 12 bin 875 lira ceza kesti.

Alkollü bisiklet kullanan sürücüye 12 bin 875 lira ceza

Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Remzi G., dengesini kaybedip düştü.

Remzi G'nin yaralandığı olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Remzi G, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa
