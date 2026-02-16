Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
AA 16.02.2026 07:29

Manisa'yı fırtına vurdu: Minarenin külahı devrildi, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı devrildi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.

Manisa'yı fırtına vurdu: Minarenin külahı devrildi, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
[Fotograf: AA]

Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bir caminin minaresinin külahı devrildi.

Fevzi Paşa Caddesi’nde bir ağaç, demir yolu hattına devrildi. Belediye ekiplerince kaldırılan ağacın ardından tren seferleri yeniden başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aksoy Mahallesi’nde ise bir binanın uçan çatısı, park halindeki 5 araçta hasara yol açtı, devrilen bir ağaç da otomobillere zarar verdi.

Ayrıca bir duvar da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Öte yandan Manisa-Akhisar kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle ulaşım aksadı. Ağacın ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

