AA 16.02.2026 07:15

Beykoz’da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Beykoz'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ticari araç su kanalına savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü yaşamını yitirdi.

Beykoz’da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Riva Caddesi'nde karşı yönlerde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen polis, Riva Caddesi'ndeki trafiği geçici olarak durdurdu.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Savrulan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaparken, kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

