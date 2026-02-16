İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi ekiplerinin yolu açma çalışması sürüyor.

Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.

Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.

Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor.

