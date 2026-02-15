Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
AA 15.02.2026 22:55

Orta Karadeniz ile batı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Orta Karadeniz ile batı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz ile batı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Sinop'un güneyi, Samsun çevreleri ile Ordu ve Giresun'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra Muğla'da, yarın sabah saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

