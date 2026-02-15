Çok Bulutlu 13ºC Ankara
Gündem
AA 15.02.2026 21:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali’ye ilk derin deniz sondajı için uğurlanan Çağrı Bey gemisine telefonla bağlanarak yurt dışında görev yapacak personele başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Sizlere tekrar Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda
Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda

Recep Tayyip Erdoğan Sondaj Gemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
