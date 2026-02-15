Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.02.2026 17:55

Dışişleri: İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri: İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır

Dışişleri Baknalığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin aldığı karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığının altı çizilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaştırdığı yayılmacı politikaların, bölgede devam eden barış çabalarını baltaladığına ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

ETİKETLER
Batı Şeria Dışişleri Bakanlığı İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Hamas: İsrail'in Gazze'deki katliamları Barış Kurulu toplantısına mesaj niteliğinde
17:27
9 il için sarı kodlu uyarı
17:04
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü
17:06
İşgalci İsrail hükümeti, Batı Şeria'da toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararı onayladı
16:51
Microsoft etkinliğindeki eylemi nedeniyle işten çıkarılan Agrawal: Ellerimin kan içinde olduğunu hissettim
15:31
Yılmaz: Yıl sonunda yüzde 20'nin altında enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum
Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda
Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda
FOTO FOKUS
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ