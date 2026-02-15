Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 15.02.2026 18:44

Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleri ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleri ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, Gazze Barış Kurulu’nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 19 Şubat’ta başkent Washington DC’deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını aktaran Trump, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.

Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.

ETİKETLER
Gazze ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in Gazze'deki katliamları Barış Kurulu toplantısına mesaj niteliğinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20:34
Şanlıurfa'da işçi minibüsü direğe çarptı: 15 yaralı
19:03
İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı
20:35
Yarın Ankara'da toz taşınımı bekleniyor
18:13
Dışişleri: İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır
17:51
Hamas: İsrail'in Gazze'deki katliamları Barış Kurulu toplantısına mesaj niteliğinde
Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda
Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolunda
FOTO FOKUS
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ