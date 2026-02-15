Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
AA 15.02.2026 18:33

Yarın Ankara'da toz taşınımı bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini belirtti.

Yarın Ankara'da toz taşınımı bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara'nın güneyinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer-yer 80 kilometre/saat) beklendiğini bildirdi.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara Toz Taşınımı
