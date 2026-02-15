3 ilde deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir'de vapur seferlerinin olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada "İlimizi etkileyen güneydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile saat 13.10 itibarıyla yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ

Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor. Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla kötü hava şartları nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Bu arada, Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarındaki tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamıyor.