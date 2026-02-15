Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2026 13:05

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 72 bin 61'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 10 artarak 72 bin 61'e çıktı.

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 72 bin 61'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 10 Filistinlinin cenazesi ile 9 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 601 kişinin öldürüldüğü, 1607 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 61'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 715 olduğu bildirildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Kanada, İran ile bağlantılı 7 kişi için yaptırım kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Yılmaz: Yıl sonunda yüzde 20'nin altında enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum
14:55
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
14:46
İZBETON soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
14:23
3 ilde deniz ulaşımına fırtına engeli
14:03
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 48 şüpheli yakalandı
13:03
Depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı
Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı
Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı
FOTO FOKUS
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ