Ekonomi
15.02.2026 12:21

Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı 58 aydır kesintisiz artıyor

Ülkede artan ulaşım yatırımları ve yeni projelerle birlikte ulaştırma ve depolama sektöründeki çalışan sayısı yıllık bazda artışını kesintisiz 58 aya taşıdı.

Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı 58 aydır kesintisiz artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı 2025 sonunda 15 milyon 763 bin 671 oldu.

Çalışan sayıları sektör bazlı incelendiğinde, ulaştırma ve depolama alanında çalışan sayısının yıllık bazda 58 aydır arttığı görüldü.

Ülkede artan ulaşım yatırımları ve yeni projelerle söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı, Mayıs 2021'de ilk defa 1 milyon barajını aşarken, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 310 bin 653'e ulaştı.

Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısındaki artış, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

58 aydır artış trendinde olan sektördeki çalışan sayısı, yıllık bazda en son Kovid-19 salgının yaşandığı Şubat 2021'de azalmıştı.

Depolama ve destekleyici faaliyetler için çalışan sayısı 260 binin üzerinde

Ulaştırma ve depolama sektörünün alt alanları incelendiğinde, en fazla ücretli çalışanın "kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı"nda istihdam edildiği gözlendi.

Söz konusu alanda çalışan sayısı geçen yılın sonunda 864 bin 930 oldu.

"Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler" alanında çalışan sayısı da aynı dönemde 260 bin 22 olarak hesaplandı.

"Posta ve kurye faaliyetleri"nde 101 bin 643 çalışan istihdam edilirken, "su yolu taşımacılığı"nda çalışan sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 25 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul ve Antalya gibi dünyanın en yoğun havalimanlarına ve Türk Hava Yolları (THY) gibi önemli kuruluşlara sahip Türkiye'de "hava yolu taşımacılığı" alanındaki çalışan sayısı da 2025 sonu itibarıyla 58 bin 567 olarak belirlendi.

İstihdam Ulaşım TÜİK
