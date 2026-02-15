Çok Bulutlu 14ºC Ankara
TRT Haber 15.02.2026 11:49

Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği

Aksaray'da küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla finansman kolaylığı sağlanacak. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında 1,5 milyar lira tutarında kaynak üreticilere ayrılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi, Aksaray’da hayata geçiriliyor.

Aksaray Valiliği öncülüğünde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği koordinasyonunda yürütülecek proje ile kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Kredi imkanı sağlanacak

Proje kapsamında üreticilere 300 bin TL’ye kadar sıfır faizli, 900 bin TL’ye kadar düşük faizli olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL kredi imkânı sunulacak. Yaklaşık 1,5 milyar TL’lik finansal destek ile Aksaray genelinde 125 bin küçükbaş hayvan alımı planlanıyor. Krediler Ziraat Bankası aracılığıyla ipotek talep edilmeden, öz kaynak şartı aranmaksızın ve iki kefil ile uzun vadeli, düşük faizli olarak kullandırılacak.

Projeyle özellikle dar gelirli vatandaşların üretime katılması, köyden kente göçün azaltılması ve tersine göçün teşvik edilmesi amaçlanıyor. Aksaray Valisi Murat Duru yaptığı açıklamada projenin kentin hayvancılık potansiyelini daha da güçlendireceğini belirtti.

"Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz"

Vali Duru, “Aksaray sahip olduğu geniş mera varlığı ve güçlü üretim kültürüyle önemli bir potansiyele sahip. Üreten ve köyünde kalmayı tercih eden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Projeden, 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren kendi adına küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce bu faaliyeti yürütmüş üreticiler yararlanabilecek. Başvuru sahiplerine 100 adet küçükbaş hayvan verilecek, kredi süresi azami 7 yıl olacak. Ayrıca sözleşmede belirlenen ırklara ait 6-24 ay yaş arası dişi koyun sayısının 100’ün altına düşmemesi şartı aranacak.

