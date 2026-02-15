Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.02.2026 11:45

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılıyor

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,09 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını vurgulayan Göktaş, bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı yaptıklarını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya yükseldiğini aktaran Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Devlet Desteği Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Emtia piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD verileri belirleyici oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı
12:59
PTT'den emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit desteği
12:25
Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı 58 aydır kesintisiz artıyor
12:08
Türkiye demir yolu tecrübesiyle Asya ve Afrika ülkelerine örnek oldu
12:18
Türkiye-BAE ilişkileri artan ticari ortaklık temelinde gelişiyor
12:03
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
Kaputaş Plajı'nda denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü
Kaputaş Plajı'nda denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü
FOTO FOKUS
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ