Hiç kimsenin fark etmediği milyonlarca euroluk soygun

Şehrin işlek caddelerinden birinde bulunan Sparkasse şubesine giren hırsızlar, 3 binden fazla kiralık kasayı boşaltarak milyonlarca euroluk vurgun yaptı.

Olayın üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen polis henüz bir tutuklama gerçekleştirmedi.

Soyguncular otoparktan sızdı

Müfettişler, hırsızların Buer bölgesindeki Nienhofstrasse üzerinde bulunan bankaya, bitişikteki çok katlı otoparktan girdiğini düşünüyor.

Soyguncuların, otopark ile banka arasındaki acil çıkış kapısına müdahale ederek kapının tam kapanmamasını sağladığı ve bu sayede içeriye engelsiz erişim sağladığı tahmin ediliyor.

Bankanın bodrum katındaki arşiv odasına ulaşan grubun, çelik kasanın bulunduğu odaya geçmek için duvarda 40 santimetre genişliğinde bir delik açtığı görülüyor.

Yangın alarmı yanlış değerlendirildi

Resmi makamlara göre soygun 27 ile 29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Hırsızların henüz kasalara ulaşmadan yakalanma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.

27 Aralık sabahı saat 06.00 sularında bankadan gelen yangın alarmı üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, herhangi bir hasar veya duman izine rastlamadı.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, alarmın kasa dairesinden geldiğini ancak kapıların kilitli olması ve dışarıdan bir belirti görülmemesi nedeniyle durumun "yanlış alarm" olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Reul, polisin o sırada bankada arama yapma yetkisinin bulunmadığını, bunun için arama izni gerektiğini belirtti.

100 milyon euroluk zarar tahmini

Bankadaki bilgisayar kayıtları, ilk kasanın 27 Aralık saat 10.45'te, son kasanın ise 14.44'te açıldığını gösteriyor.

Soyguncuların bu kadar kısa sürede binlerce kasayı nasıl boşalttığı veya kayıt sisteminin o noktada durup durmadığı henüz bilinmiyor. Alman medyası çalınan varlıkların değerinin 100 milyon euroyu bulabileceğini öngörüyor.

Soyguncuların kaçarken iz bırakmamak için kasanın içine su ve kimyasal maddeler döktüğü, bu nedenle geride kalan pek çok eşyanın zarar gördüğü bildiriliyor.

Güvenlik zafiyeti tartışılıyor

Soygunun ardından mağdur olan yaklaşık 200 müşteri, banka önünde toplanarak tepki gösterdi. Birçok kişi hayat birikimlerini, aile yadigarı mücevherlerini ve emeklilik paralarını kaybettiğini dile getirdi.

Banka ise tesisin modern teknolojiyle korunduğunu ve kendilerinin de suçun mağduru olduğunu savunuyor.

Kiralık kasaların genellikle her biri için 10 bin 300 euroya kadar sigortalı olduğu belirtilirken, bazı müşteriler güvenlik zafiyeti iddiasıyla bankaya dava açmaya hazırlanıyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet tarihinin en büyük suç vakalarından biri olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.