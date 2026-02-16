Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 16.02.2026 10:25

İnşaat üretim endeksi arttı

İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda Aralık 2024'e kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 5,5 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda ise yüzde 1 arttı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,4 azalış gösterdi.

TÜİK İnşaat Sektörü
OKUMA LİSTESİ