Ekonomi
AA 16.02.2026 10:26

Tarım ÜFE ocakta aylık bazda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,58 arttı.

Tarım ÜFE ocakta aylık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 43,58 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,18 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,42, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,36, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,14, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 30,43 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Tarım Üretimi
