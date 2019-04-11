Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'un Borj Touil bölgesindeki GDA Sidi Amor Derneği iş birliğinde kurulan seramik işleme atölyesi ve mesleki eğitim merkezine, eğitimlerin yoğun olması ve ilk kurulan atölyenin yetersiz gelmeye başlaması nedeniyle ek galeri binası yapıldı.

Galerinin açılış törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Raoued Belediye Başkanı Adnen Bouassida'nın yanı sıra TİKA yetkilileri ve seramik sanatçıları katıldı.

Büyükelçi Doğan burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin ortak kültürel değerlerinden seramik sanatının Tunus turizmine katkısından bahsetti.

Doğan, Türkiye'nin dost ve stratejik partneri Tunus'a desteğinin taahhüt düzeyinde kalmayıp özellikle TİKA'nın faaliyetleri aracılığıyla somut projeler şeklinde ortaya konulduğunu belirtti.

Raoued Belediye Başkanı Bouassida da Türkiye ve TİKA'nın bölgeye katkılarından ötürü teşekkür ederek bu iş birliğinin artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Söz konusu projeyle Türkiye ve Tunus'un ortak kültürel unsurlarından biri olan seramik sanatına yönelik atölye faaliyetleri ve sergilerin daha geniş bir alanda gerçekleştirilmesinin yanı sıra iki ülke arasında seramik sanatı alanındaki etkileşim ve iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Tunus'ta GDA Sidi Amor Derneğine 2014'te TİKA'dan temin edilen seramik fırını ve ekipmanlar ile bir seramik atölyesi kurulmuştu.

Atölyede, 2018'e kadar 200 çırak seramik sanatı eğitimi aldı. Düzenlenen eğitimlerle 160 seramik sanatı öğrencisine başta İznik Seramiği olmak üzere çeşitli seramik tekniklerine dair formasyon verildi. Mesleki eğitim alan bazı öğrenciler ise daha sonra kendi atölyelerini açtı.

Kaynak: AA