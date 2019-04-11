Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabaha karşı 56 polisten oluşan 13 ekibin 4 narkotik köpekle yaptığı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 14 bin 115 lira, ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA