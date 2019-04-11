RTÜK'ün dünkü toplantısında, anayasal bir hak olan inanç özgürlüğüne karşı yayın yapan kanallar, bölücü ifadelere programında yer verenler, sağlık çalışanlarına şiddet içeriği olan diziler mercek altına alındı.

Üst Kurul, Ulusal 1 kanalında yayınlanan "Nasıl Yani?" isimli tartışma programında, programın sunucusu Gülgün Feyman ve konukların kullandığı "Bunlar, camilerden başlayarak halkı, çocukları dini eğitime sokarak kul yetiştirmeye çalışıyorlar, teknolojiyi safsata bilimiyle mi üretecekler, din bilgisiyle mi üretecekler?" ifadelerini eleştiri sınırları ötesinde İslam'ı aşağılayan, inanan insanları küçük düşüren, toplumda ayrımcılık yaratan sözler olarak değerlendirerek, Ulusal 1 kanalına idari para cezası uyguladı.

RTÜK, RS FM İstanbul radyosunda, program esnasında sunucunun "2019 bütçesinde 5 fen lisesi, 151 Anadolu lisesi, 160 küsur da imam hatip lisesi yapılması için planlama var" sözlerine karşılık, program konuğu Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Efendim bakın bunu yapan millet deprem tarafından ezilmeye müstahak" ifadelerini yasaya aykırı buldu.

Üst Kurul, bahsi geçen ifadelerin insan onurunu ayaklar altına aldığını değerlendirerek, bu sözleri yayınlayan RS FM'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Dizi filmlerde ahlak dışı ilişkilere geçit yok

FOX Life kanalında yayınlanan "9-1-1" isimli diziyi de inceleyen Üst Kurul, dizide yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, eşcinsel birliktelikleri olağan gösteren "9-1-1" dizisini yayınlayan FOX Life'a 3 kez program durdurma cezası uyguladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet affedilmedi

RTÜK, Kanal D'de yayınlandığı tarihten bu yana 10 bini aşkın şikayet alan "Zalim İstanbul" dizisinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de başvurusuyla yayın içeriklerini inceledi.

Üst Kurul, dizide sağlıkta şiddetin olağan gösterilerek hekimlere yönelik tehdit içeren ifadelere yer verilmesi ve şiddeti özendiren sahnelerin 6112 sayılı yasaya aykırı olduğu kanaatine vararak, Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

Yayınlarda bölücü ifadelere üst sınırdan ceza

"Tele 1"de canlı yayınlanan HDP Grup Toplantısında sarf edilen "Kürdistan" ifadesini inceleyen Üst Kurul, kanala üst sınırdan idari para cezası verdi.

Üst Kurul, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin TBMM'deki Grup Toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" ifadelerini kullanarak, Türkiye'yi doğu ve batı olarak ikiye bölerek ülkenin doğusunu "Kürdistan" olarak nitelendirdiği sözlerini inceledi.

Sözlerin, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin a bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle, Tele 1 kanalına üst sınırdan idari para cezası verildi.

Kaynak: AA