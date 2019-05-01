Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), web sitesinde ABD'nin kararına karşı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Önce Allah'ın yardımı, sonra çevremizdeki halklarla iş birliği içinde, sahip olduğumuz barışçıl orta yol düşüncemizde çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

"Tepkilerin ne olacağını biliyorlar"

Konunun incelendiği belirtilen açıklamada, "Sözcünün bahsetmiş olduğu konunun hedefi ne olursa olsun, ABD'nin karar alma mekanizmasına katılanlarının bazılarının, alınan bu karara karşı tepkilerin ne olacağını çok iyi bildiklerinden eminiz." denildi.

ABD'de daha önce bazı senatörler bu yönde yasa tasarısı hazırlamış ancak onaylanma aşamasına gelmemişti. İhvan'ın Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, Şubat 2016'da açıklama yaparak, "Böyle bir durumu ne arzu ederiz, ne de bundan korkarız." cevabını vermişti.

Munir, kurumların olduğu bir ülkede, ABD Başkanı Donald Trump'un kendi başına böyle bir karar almasının kolay olmadığını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı açıklamada, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı. Bu (Müslüman Kardeşleri) listeye alma işlemi, yönetim içindeki kendi sürecinde devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA