Filistinli işçiler 1 Mayıs'ta da İsrail'in geçiş noktalarında her gün yaşadıkları aşağılanma ve baskıya da göğüs germek zorunda kalıyor.

Günlük 127 bin Filistinli işçi çalışmak için İsrail'e sıkı bir aramadan geçtikten sonra girebiliyor.

İşçiler güneş doğmadan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki geçiş noktasının önünde toplanıyor.

Dünyadaki diğer işçiler gibi 1 Mayıs'ı kutlayamadıklarını belirten Filistinliler, bugün de atölyede tezgahlarının başında çalışmak zorunda kalıyor.

"Filistinli işçiler bayramı sadece televizyonda görüyor"

Filistinli işçilerden Salem el-Cede, "Dünya işçi bayramını kutlarken Filistinli işçiler bayramı sadece televizyonda görüyor." dedi.

Diğer bir işçi İyad Amr ise, her gün bir kaç saatlerini geçiş noktalarında harcadıklarını, bazı günler işe yetişebilmek için saat 02.00 civarında evden çıktıklarını söyledi.

Amr Batı Şeria'da iş bulamadıkları için İsrail'de çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Her gün bu aşağılanma ve kötü muameleyi çekmek zorundayız." diye konuştu.

Resmi rakamlara göre, 127 bin Filistinli İsrail'de ve yerleşim birimlerinde çalışıyor.

Filistin'de işsizlik oranı yüzde 31 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA