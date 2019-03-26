Cambridge Üniversitesi rektör yardımcısı Stephen Toope, Toronto Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Jordan Peterson'a geçtiğimiz hafta sunulan 2 aylık ziyaret bursu teklifinin iptal edildiğini açıkladı.

Toope, Peterson'ın bursunun, İslam karşıtı tişört giyinmiş biriyle aynı fotoğrafta bulunması nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Cambridge Üniversitesi kararın neden alındığını açıklamayı reddetti. Toope ise yaptığı yazılı açıklamada fakültenin, Peterson'ın üzerinde "Gururlu bir İslamofobiğim" sloganı yazılı bir tişört giyinmiş bir kişiyle olan fotoğrafını, geçtiğimiz hafta başında fark ettiğini belirterek, bu durumun "dinler arası anlayışın ilerleyişiyle övünen bir fakültenin çalışmalarına aykırı olduğunu" söyledi.

Toope ayrıca, "Bir üniversite için, fikirlerin özgür ifadesinden uzaklaşan hiçbir şey kabul edilemez" dedi.

Profesör Peterson ise alınan bu kararı, "ciddi yargılama hatası" olarak nitelendirdi.

Kaynak: BBC World, The Independent