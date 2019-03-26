Yemen'de iç savaş sürerken, Suudi Arabistan'ın Avrupa'daki en önemli silah ihracatçısı konumundaki İngiltere, uluslararası eleştirilere rağmen bu tavrından vazgeçmiyor.

İngiltere'de aralarında İşçi Partisi, İskoç Ulusal partisi, Liberal Demokratlar, Plaid Cymru ve Yeşil Parti'nin de olduğu muhalefet partileri, Dışişleri Bakanlığına Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma çağrısı yapan bir mektup yazdı.

Parti liderleri mektupta, Suudi Arabistan'a "temel insan hakları yasalarına uyması için" daha fazla baskı yapılması gerektiği, silah ihracatının devam etmesinin ise utanç verici olduğu mesajı verdi.

Mektupta ayrıca Almanya, İspanya, Danimarka, Kanada, ABD Kongresi, BM İnsan Hakları Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun silah ihracatını askıya aldığı hatırlatıldı.

Kaynak: Guardian