Yerel basında çıkan haberlere göre, seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komis yonuna bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumundan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı.

Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Aşırı iş yükü ve uzun süren çalışma saatinin yol açtığı yorgunluktan kaynaklı tükenme, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi rahatsızlardan ölenlerin çoğunun 40 yaşın üstünde olduğu bildirildi.

Hafta başında 367 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Ailelere tazminat ödeniyor

Öte yandan Endonezya Seçim Komisyonu Başkanı Arif Budiman, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) ödemeye başladıklarını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Endonezya'da ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı günde düzenlenirken, 800 binden fa zla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişi görevlendirildi.

Ülkede 193 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 81'nin katılım sağladığı seçime ilişkin resmi sonuçlarının 22 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA