Hacı adayları için ek kayıtlar sona erdi

85 bine yakın hacı adayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hacı adayları kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor.

Kurada ismi çıkanlar 11-25 Kasım tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamladı. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak 27 Kasım'da ek kayıt süreci başlatıldı. Ek kayıt işlemleri de 5 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak. Vize alan hacı adaylarına kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitim verilecek.

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik tarihinin en az 30 Kasım 2026 olması gerekiyor. Bu tarihten önce süresi dolacak pasaportlara vize alınamayacak.

2026 yılı için ilk hac kafilesi 18 Nisan'da yola çıkacak. Son kafile 22 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek. Sadece hac vizesi ve Nusuk kartı bulunan hacı adaylarının Mescid-i Haram'a girişine izin verilecek.