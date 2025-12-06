Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.12.2025 00:27

Hacı adayları için ek kayıtlar sona erdi

2026 yılında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için 27 Kasım'da başlayan ek kayıt süreci sona erdi. Bu yıl Türkiye'ye yaklaşık 85 bin kişilik kontenjan ayrıldı. İlk hac kafilesi 18 Nisan'da yola çıkacak.

Hacı adayları için ek kayıtlar sona erdi

85 bine yakın hacı adayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hacı adayları kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor.

Kurada ismi çıkanlar 11-25 Kasım tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamladı. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak 27 Kasım'da ek kayıt süreci başlatıldı. Ek kayıt işlemleri de 5 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak. Vize alan hacı adaylarına kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitim verilecek.

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik tarihinin en az 30 Kasım 2026 olması gerekiyor. Bu tarihten önce süresi dolacak pasaportlara vize alınamayacak.

2026 yılı için ilk hac kafilesi 18 Nisan'da yola çıkacak. Son kafile 22 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek. Sadece hac vizesi ve Nusuk kartı bulunan hacı adaylarının Mescid-i Haram'a girişine izin verilecek. 

ETİKETLER
E-Devlet Hac Kabe Mekke Suudi Arabistan Diyanet İşleri Başkanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
BM Nüfus Fonu: Gazze’de insanlar, hayatta kalma ile belirsizlik arasında mücadele veriyor
00:58
Türkiye dahil 8 ülkeden soykırımcı İsrail'in Refah Sınır Kapısı girişimine ortak tepki
00:35
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
00:38
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
00:11
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi
23:22
BM Genel Kurulu, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ