AA 06.12.2025 02:02

İstanbul'da cipe çarpıp kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bir cipe çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, Sultanbeyli mevkisinde hafif ticari araç ve kamyona çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da cipe çarpıp kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
[Fotograf: DHA]

TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü cipe çarpıp aracıyla kaçtı. Kaçan sürücünün idaresindeki otomobil, TEM Sultanbeyli mevkisinde aynı yönde ilerleyen  kamyona çarptıktan sonra savurularak önce bariyerlere, daha sonra hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da cipe çarpıp kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Trafik Kazası
