İstanbul'da cipe çarpıp kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü cipe çarpıp aracıyla kaçtı. Kaçan sürücünün idaresindeki otomobil, TEM Sultanbeyli mevkisinde aynı yönde ilerleyen kamyona çarptıktan sonra savurularak önce bariyerlere, daha sonra hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.