Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.12.2025 08:52

Gürbulak'ta 1,1 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak'ta 1,1 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan araç, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine NARKOKİM ekiplerince detaylı arama başlatıldı.

Yasal yük arasına gizlenmiş

Ekiplerin yaptığı titiz kontroller sonucunda, tırın yasal yükünün arasına gizlenmiş vaziyette 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 179 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında el konulan uyuşturucu maddenin imha edildiği bildirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının toplum sağlığını ve ülke güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini, gelişmiş analiz sistemleri ve "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Türkiye dahil 8 ülkeden soykırımcı İsrail'in Refah Sınır Kapısı girişimine ortak tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:50
Rusya’da yüzlerce Porsche sahibi araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı
09:24
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
09:34
Ankara'da tefecilere operasyon: 20 tutuklama
08:25
Kayak merkezlerinde suni karlama devrede
06:57
Hava sıcaklıkları azalacak
06:36
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sürüyor
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Bir düşünce insanı: Teoman Duralı
Bir düşünce insanı: Teoman Duralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ