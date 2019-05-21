Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre, Husiler Necran Havaalanı'nda yer alan silah deposuna bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıdan sonra havaalanında yangın çıktı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise, Husilerin Necran kentinde sivillerin kullandığı bir bölgeyi patlayıcı yüklü İHA ile hedef aldığını doğruladı.

"Balistik füzeyle Mekke'yi hedef aldıkları" iddiası

Öte yandan Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koalisyonun Mekke'yi hedef aldıkları iddiasıyla ilgili, "Suudi rejimi Mekke'yi hedef aldığımızı ilk kez iddia etmedi" ifadelerini kullandı.

Seri, Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamalarını, "Mekke’nin Müslümanların kalplerindeki dini konumunu istismar ederek Yemen halkına karşı işlenen suçların üzerini örtmeyi hedefleyen iddialar" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya televizyonu, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzeyle Mekke ve Cidde kentlerine hedeflendiğini belirtmiş, füzelerden birinin Hava Savunma Güçleri tarafından Cidde, diğerinin Taif kenti semalarında imha edilişine dair görüntüler yayımlamıştı.

Husiler tehdit etmişti

Yemen'deki İran destekli Husiler dün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 299 noktaya saldırmakla tehdit etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: Reuters