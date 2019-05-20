18 yıl önce ABD’ye yasa dışı yollardan girip eşiyle burada tanışan Cecilia Rochester, Başkan Donald Trump’ın çıkardığı kararnameyle Meksika’ya dönmek zorunda kalmış.

Cecilia’nın eşi Jason, Trump’ın, “iyi göçmenle kötü göçmeni ayırt etme” söyleminin etkisinde kalarak Trump’a oy vermiş ve eşini de bunu yapması için ikna etmiş.

Şimdi Cecilia, 16 aydır kocası ve 6 yaşındaki kanser hastası oğlu Ashton’dan ayrı Meksika’da yaşıyor.

Trump yönetimi ise, Meksika sınırına duvar örmekte kararlı.

Resmi belgeleri olmadan ülkeye girerken gözaltına alınan göçmenlerin sayısının 110 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber