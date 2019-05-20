ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği demeçte, Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşından oldukça mutlu olduğunu", görev süresi boyunca Çin’in süper güç olamayacağını söyledi.

Çin'in kendi ülkesi ABD kadar güçlü olmadığına dikkat çeken Trump, “Milyarlarca dolar alıyoruz. Çin’in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak” dedi.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Trump ateşkesin hemen ardından uyarmıştı

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. Ancak mutabakatın ardından Trump, "Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA, TRT Haber