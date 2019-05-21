Avusturya’da eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkanı Heinz-Christian Strache’nin, 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı iddia edilen görüşmenin medyaya sızması, ülkede deprem etkisi yarattı.

Alman basınında yer alan görüntülere göre Strache, partisine yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilebileceği yönünde ifadeler kullanıyor.

Sızdırılan kayıtta, Ruslardan bir Avusturya gazetesini satın almaları ve FPÖ’ye destek verilmesi isteniyor.

“İbiza skandalı” olarak kayıtlara geçen olay sonrası, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in görevden alınması için Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e öneride bulunmuştu.

Görevden alma sonrası gelen istifalar

Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Kickl’in görevden alınması sonrasında, koalisyondaki diğer aşırı sağcı bakanların da istifa etmesi ülkede yeni bir siyasi krizi beraberinde getirdi.

Koalisyonun bozulması anlamına gelen istifa depremi sonrası ülkede yeni bir seçim yapılması planlanıyor.

Başbakan Sebastian Kurz, “FPÖ hem Avusturya’nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu. Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandı.

Rusya iddiaları reddediyor

İbiza skandalında pazarlık yapılan kişinin Rus olması, soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Bunun üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayın kendileriyle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Görüntülerdeki kadının Rus olup olmadığını bile bilmediklerini ifade eden Peskov, Rusya Federasyonu ile onun başkanı ya da devletiyle ilgili bir durum olmadığını belirtti.

Kaynak: The Guardian, France 24, AA