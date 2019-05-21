Libyalı yetkililer, başkent Trablus’a su sağlayan istasyona silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendiği ve istasyon görevlilerinin su boru hatlarını kesmeye zorlandığını açıkladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise, başkent Trablus’a su sağlayan istasyona düzenlenen saldırıdan Trablus’u ele geçirmeye çalışan Halife Hafter’i sorumlu tuttu.

Birleşmiş Milletler (BM) de başkent Trablus’un su ihtiyacını karşılayan boru hatların kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. BM, Trablus’a su ablukasının savaş suçu olabileceğini belirtti.

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çat ışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Kaynak: Reuters