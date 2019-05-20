Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından Hafter’e karşı başlatılan Burkan el Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa El-Meci, Hafter’e bağlı güçlerin çiğnediği her uluslararası kanun ve işlediği her suçun kayıt alındığını söyledi.

UMH’ye tarafından kurulan ve hukukçulardan oluşan bir komisyon, Halife Hafter’e bağlı güçlerin esirlere kötü muamelesi ve cesetlerin sokaklarda teşhir edilmesi başta olmak üzere işlediği suçları kaydediyor.

Libya’da insan hakları örgütleri, General Halife Hafter’e bağlı güçlerin ele geçirdiği esirleri idam ettiğini, cesetleri de sokaklarda teşhir ettiğini aktardı.

Libya’da faaliyet gösteren İnsan Hakları Mağdurları Örgütü Başkanı Nasır El-Havari, Hafter’in temmuz 2017’de Bingazi şehrini ele geçirdiği sırada birçok savaş suçu işlediği, esirleri idam ettiği ve cesetlerini sokaklarda teşhir ettiğini kaydetti.

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AA