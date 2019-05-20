Kutsal değerleri hiçe sayan terör örgütü YPG/PKK, Afrin'de camilere büyük hasar verdi. Türkiye ise teröristlerin karargah olarak kullandığı camileri bir bir onarmaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın büyük zarar verdiği Afrin’deki camilerden 90'ı onarıldı ve ibadete açıldı. Onarımı devam eden 38 camide ise ramazan bayramından itibaren ezan sesleri yeniden yükselecek.

Kürt ve Arapların yaşadığı Mervana köyündeki bu camii de teröristlerin sözde karargah olarak kullanıldığı yerlerden biriydi. Camide onarım sürüyor. Köylüler ibadetlerini şimdilik avluda yerine getiriyor.

"Camiyi patlatıp gittiler"

Köylülerin anlattıkları PKK zulmünü tekrar tekrar gözler önüne seriyor:

"Teröristler burada 6 yıl boyunca bize camiyi açtırmadılar, namaz kıldırmadılar. Anahtarı istedim, öğle ezanı için, bana sen kimsin dediler. Kadın terörist karşıma çıktı, caminin anahtarını vermedi. En sonunda da camiyi patlatıp gittiler."

Caminin imamı, ise "Terör örgütü PKK geldi, camimizi yıktı, harap etti. Türkiye'nin diyanet ekibi geldi onarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bayram namazımızı burada kılacağız." dedi.

Zeytin Dalı Camii

Her fırsatta Türkiye'ye olan minnet duygularını dile getiren Afrin halkı hizmetlerden memnun. Kent merkezinde yeni ibadethaneler de açılıyor.

Afrin’de halkın ibadetlerini yapacağı alanların sayısı çoğaltılırken, daha önce teröristlerin ahır olarak kullandığı bir bina diyanet işleri başkanlığı tarafından camiye çevrildi. Afrin’deki bu camiye ise halkın isteği üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere yönelik başlattığı operasyonun adı verildi. Yeni yapılan Zeytin Dalı Camii'nin alt katında Kur'an-ı Kerim öğretilen bir kurs da açılacak.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Bülent Serin