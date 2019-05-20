Şinhua ajansının haberine göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Bose kentindeki 3 katlı bir binanın en üst katında yer alan gece kulübünün çatısı çöktü.

Yaklaşık yüz kişinin bulunduğu tahmin edilen binada çatının çökmesi nedeniyle 4 kişi de mahsur kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 90 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ü hastanede yaşamını yitirirken, 16'sının da durumu ciddiyetini koruyor.

Köpekler ve elektronik cihazlar yardımıyla arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA